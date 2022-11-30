İkinci elde de fiyatlar arttı

Hayat pahalılığı, ikinci el eşya fiyatını da etkiledi. Edirne’de ikinci el eşya alım satımı yapan İbrahim Gümülcine, insanların yeni eşya alamadıklarını, ikinci el eşya fiyatlarının da arttığını belirtti.

Gümülcine, şöyle konuştu: “Artık millet yeni eşya alamıyor, insanlar ucuz eşya arıyor. Biz de yeni mal alamıyoruz, fiyatlar yükseldi. Bizim fiyatlarımızda da artış oldu. Geçen sene bir çamaşır makinesi 150-200 liraya satarken bu sene 3 bin liradan aşağı çamaşır makinesi veremiyoruz. Verdiğimiz zaman garanti olarak verilmez yani. Çoğu arkadaş da garantisini veremiyor. (...) Biz aracımızla evden gidip malzeme alıyoruz. Ona göre adam tutuyorsun. Bunun hamallığı var, mazot fiyatları arttı. Geçen sene mazot 7 lira civarındaydı bu sene 25-30 liraya kadar yükseldi. Bu durum fiyatlara da yansıyor. Yeni çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı almaya kalksan 40 bin lirayı buluyor. 40 bin lira, yeni evlenen bir çift için zor, yani. Biz de aşağı yukarı ikinci el olarak durumuna bağlı. 10 bin lira da bulabilir, 5-6 bin liraya da bulabilir.”

Edirne - Anka