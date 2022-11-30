"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İkinci elde de fiyatlar arttı

30 Kasım 2022, Çarşamba 20:24
Hayat pahalılığı, ikinci el eşya fiyatını da etkiledi. Edirne’de ikinci el eşya alım satımı yapan İbrahim Gümülcine, insanların yeni eşya alamadıklarını, ikinci el eşya fiyatlarının da arttığını belirtti.

Gümülcine, şöyle konuştu: “Artık millet yeni eşya alamıyor, insanlar ucuz eşya arıyor. Biz de yeni mal alamıyoruz, fiyatlar yükseldi. Bizim fiyatlarımızda da artış oldu. Geçen sene bir çamaşır makinesi 150-200 liraya satarken bu sene 3 bin liradan aşağı çamaşır makinesi veremiyoruz. Verdiğimiz zaman garanti olarak verilmez yani. Çoğu arkadaş da garantisini veremiyor. (...)  Biz aracımızla evden gidip malzeme alıyoruz. Ona göre adam tutuyorsun. Bunun hamallığı var, mazot fiyatları arttı. Geçen sene mazot 7 lira civarındaydı bu sene 25-30 liraya kadar yükseldi. Bu durum fiyatlara da yansıyor. Yeni çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı almaya kalksan 40 bin lirayı buluyor. 40 bin lira, yeni evlenen bir çift için zor, yani. Biz de aşağı yukarı ikinci el olarak durumuna bağlı. 10 bin lira da bulabilir, 5-6 bin liraya da bulabilir.”

Edirne - Anka

 

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meşrutiyet İslam’a uygundur

    İstibdada karşı hürriyet

    TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü

    DP heyeti Suriyelilerin durumunu görüştü

    4 ilaçtan biri bulunamıyor

    İsrail şiddetini durdurun

    Mustafa Sungur Ağabeyi dualarla anıyoruz

    İstanbul - Başakşehir'de otomobilin üzerine hafriyat kamyonu devrildi

    Afganistan'da bir medresede patlama: En az 10 öğrenci öldü

    8 şehir için kuvvetli yağış uyarısı

    AB: Rusya ve oligarklarının, Ukrayna'ya verdiği zararı karşılaması gerekiyor

    'Dünyanın en ince gökdeleni'nin yapımı tamamlandı

    ABD'de ''silah''la ölümlerdeki büyük artış endişelendiriyor

    ABD: Şu anda Ukrayna'ya Patriot verme planımız yok

    3 düzensiz göçmen Nijerya'dan İspanya'ya bu şekilde ulaştı

    NATO: Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz

    Terörle mücadele istismar edilemez

    İkinci ele talep katlanarak artıyor

    Senegal, son 16 turuna yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı Masanın anayasa hamlesi
    Ahmet BATTAL

    Günün yalanına çare
    Süleyman KÖSMENE

    Karabasan üzerine
    Genel

    3 düzensiz göçmen Nijerya'dan İspanya'ya bu şekilde ulaştı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Güzel bir adım
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Al götür, oku getir” hizmeti
    Risale-i Nur'dan

    Zaman-ı Meşrutiyetin zembereği, ruhu; haktır, akıldır, kanundur
    Raşit YÜCEL

    Misafirsiz haneler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.