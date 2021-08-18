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18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İkinci elde fiyatlar hemen düşmez

18 Ağustos 2021, Çarşamba 00:44
Otomotİv sektörünün veri ve analiz şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Resmî Gazete’de yayımlanan ÖTV matrah limitlerinin değiştirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Düzenleme ile birlikte yüzde 50’lik ÖTV dilimine giren araç sayısının artacağına dikkat çeken Yalçın, araç fiyatlarında ise yüzde 16’yı aşan düşüş yaşanacağını söyledi. Düzenlemenin ikin- ci el araç fiyatlarına etkisine de değinen Yalçın, “İkinci el araç fiyatlarına bu ÖTV matrah güncellemesinin hemen kısa vadede bir etkisi olmaz. Zaten ikinci el fiyatlarındaki düşüş de C ve B segmenti ikinci el araçlarda olur. Ama fiyatların düşmesi hemen olmaz, iki ayı bulur, o da yüzde 2-3’ü geçmez” dedi.

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