İkinci elde tüketicinin beklentileri değişti

Premium araçlara servis hizmeti veren Aşin Otomobil, ikinci el araç pazarına farklı bir bakış açısıyla giriş yapıyor.

Pandemi şartlarıyla birlikte hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç pazarında tüketicilerin araç satın alma kriterlerinde belirgin değişimler gözleyen Aşin Otomobil, 360 derece hizmetle kişiye özel bir ikinci el deneyimiyle pazardaki yerini alacak. Araç bulunurluğunun zor olduğu bugünlerde tüketicilere alternatif olarak alım-satım operasyonlarına başladıkları 2 ay içinde 40 adet otomobil alım satımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Otomobil almak ve satmak artık çok meşakkatli bir durum haline geldi. Biz istediğiniz renk, marka, model, donanımdaki aracı bulmayı taahhüt ediyor, elinizdeki aracın satışı için de tüm süreçleri üstleniyoruz” dedi.

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