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31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İkinci elde yeni dönem yarın başlıyor

31 Ağustos 2020, Pazartesi 14:22
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, çıkarılan yeni düzenlemeyle ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getirildiğini belirterek, "1 Eylül'de başlayacak ikinci el otomobilde yeni dönemle tüketici mağduriyetleri son bulacak ve vergi kaybının önüne geçilecek." dedi.

Erkoç, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretini düzenleyen yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Çıkan yönetmelik sayesinde yetki belgesi olmayanların 1 yılda 3'ten fazla araç alıp satamayacağına işaret eden Erkoç, iş yeri açma ve çalışma ruhsatında ikinci el motorlu kara taşıtı faaliyeti bulunan ve meslek odasına kayıtlı işletmelerin yetki belgesi alabileceğini söyledi.

Erkoç, Türkiye genelinde 70 bini aşkın motorlu araç satıcısı olduğunu ve ayaküstü ticaret yapanlar sebebiyle birçok sorunla karşılaşıldığını ifade ederek, 2019'da el değiştiren 8 milyon 600 bin aracın 5 milyona yakının meslekle alakası olmayan kişilerce yapıldığını bildirdi.

Sektör olarak yeni yönetmeliği memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Erkoç, şöyle konuştu:

"Yeni düzenlemeyle ikinci el araç ticareti yapmak isteyenlere yetki belgesi ve araçlara ekspertiz zorunluluğu getiriliyor. (Yarın) 1 Eylül'de başlayacak ikinci el otomobilde yeni dönemle tüketici mağduriyetleri son bulacak ve vergi kaybının önüne geçilecek."

"Yükümlülüklere uymayanlara yaptırım uygulanacak"

Erkoç, söz konusu yönetmelikle ikinci el araç ilanını yapan firmaların yetki belgesi numarasına yer vermesinin ve belgedeki işletme adı veya unvanını kullanmasının zorunlu olacağına dikkati çekerek, "İlanda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek, yükümlülüklere uymayanlara para cezası uygulanacak ve bunların yetki belgesi de iptal edilebilecek." ifadelerini kullandı.

İnternet sitelerinde ve oto pazarlarında kendilerini motorlu araç satıcısı olarak tanıtıp araç satışı yapan kişilerin vatandaşları kandırarak dolandırıcılık yapabildiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Bu işi merdiven altı yapan kişiler sigorta şirketlerinden 'pert' kayıtlı araçları hasarlı alıp tamir ederek vatandaşlara satabiliyor. Aynı şekilde kilometresi yüksek araçları kilometresini düşürerek satıyorlar. Vatandaşlarımızın aracı satın aldığı şahsı bir daha görme şansı olmuyor. Yetki belgesi olan kişilerden ve yeterliliği bulunan yerlerden araç alındığında, en ufak bir problem yaşandığı takdirde insanlar karşısında muhatap bulabilecek, aldığı aracı iade etme şansı olacak. Tüketici mağduriyetleri son bulacak, insanlar yetkili satış merkezlerine güven duyacak."

"Güvenli ödeme sistemi gelecek"

Erkoç, yönetmelikte yer alan güvenli ödeme sistemi sayesinde kandırma olaylarının da önüne geçileceğini belşrterek, satışlarda paranın bankada blokeli olacağını, her iki tarafın işlemi bittikten sonra bu blokenin kalkacağını, böylece satıcının da alıcının da korunacağını dile getirdi.

Meslekle alakasız kişilerin yaptığı satışlar sebebiyle her geçen gün artan kayıt dışılığa ve suni fiyat artışına dikkati çeken Erkoç, yeni dönemle vergi kaybının da önleneceğini, ikinci el araba sektörünün kayıt altına alınacağını bildirdi.

Erkoç, yönetmelikte belirtilen ikinci el araçlara garanti verme zorunluluğuna da değinerek, satılan araç 2-8 yaşında ve 160 bin kilometre altındaysa bu araçların ekspertizi yaptırıldıktan sonra 3 ay 5 bin kilometre garantisiyle satılacağını ve aracını satan kişinin ekspertiz yaptırmadan satışı gerçekleştiremeyeceğini sözlerine ekledi.

AA

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