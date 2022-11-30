İkinci ele talep katlanarak artıyor

Yaşanan gelir kaybı sebebiyle ikinci el pazarına talep katlanarak artıyor.

Gelir erozyonu ve enflasyonist baskı, sıfır ürün satışlarını düşürürken, buna bağlı olarak yenileme ve ikinci el pazarı hareketlendi. Terzi ve lostralarda işler ikiye katlandı. Yenileme sektörü oyuncularına yenileri eklendi, cep telefonu sektöründe ikinci el talebi yükseldi.

Ekonomim gazetesindeki habere göre satın alma gücünde yaşanan düşüş ve artan enflasyon nedeniyle ikinci el pazarına talep arttı. Bin 700 terziyi temsil eden İstanbul Terziler Odası Başkanı Turan Aydoğdu, tüketicilerin alım gücünün düşmesi nedeniyle sektörde işlerin ikiye katlandığını belirtti.

Cep telefonu satışı milyonu geçebilir

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfü Soylu şu ifadeleri kullandı: “Başta ekonomik nedenlerden dolayı sıfır telefonlara erişim zorlaştı. Counterpoint’in araştırmasına göre dünyada sıfır telefon satışları 2021’den 2022’ye geçişte yüzde 11 azaldı. Kullanılmış telefon pazarını ise ikinci el ve yenilenmiş telefon pazarı diye ayırmak gerekiyor. İkinci el pazarı tam ölçülemese de hızlı büyüyor. Artık ekonomik değer haline geldiği için tüketiciler çekmecede tutmak yerine satmaya yöneldi. Yenilenmiş telefon pazarı da yüzde 10 büyüdü. Henüz istatistiki değer çıkmadı ancak bu yıl 250 bin adet yenilenmiş telefon satılması öngörülüyor. 2023’te bu rakamların milyonlara çıkacağını tahmin editörüz. Burada muazzam bir ilerleme var.”

Alt gelir grubu da üst gelir grubu da geliyor

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Hazır Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Safa Şen ise “Bu tarz işler katlandı. Geçmiş yıllarda fast fashion akımının etkisi ile terzilerde işler çok düşmüştü. Şimdi, terziler eski altın günlerine dönmeye başladı. Hali hazırda terzilerin yüzde 20’si sipariş yani kumaştan ürün yapanlardan oluşurken kalanı tamir ve tadilat işleri yapıyor” dedi. Fermuar Hastanesi Sahibi Vehbi Selçuk ise “İnsanlar sıfır ürüne kolay ulaşamıyor. Eskiden çantasının, ayakkabısının montunun fermuarı bozulanlar yenisini alırken şimdi tamir ettirmeye yöneldi. Sadece bizde değil bizim gibi diğer işyerlerinde de işler en az ikiye katlandı. Öte yandan artık her kesimden müşteriler tamire yöneldi. Alt gelir grubu da üst gelir grubu da geliyor” diye konuştu.

Haber Merkezi