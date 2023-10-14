İkinci ele ve terzilere rağbet arttı

Kıyafetlere gelen zamlar, yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi insanları ikinci el giysilere ve eski kıyafetleri tadilata yöneltti.

Terziler tadilat için gelen insan sayısının arttığını dile getirirken esnaflar da insanların ikinci el fiyatları dahi yüksek bulduğunu söyledi. Görüştüğümüz kişiler ise ikinci el ya da takas pazarının artık herkes için zorunlu hale geldiğini vurguladı. Ankara’nın Dikmen semtinde uzun yıllardır terzilik yapan Nuray, özellikle son yıllarda eski kıyafetlerini getirip tadilat yaptıran ya da yama isteyen insan sayısında artış olduğunu söyledi. Nuray, “Önceden insanlar pantolonun bir yanı yırtılınca ya da kazağında sökük olduğunda genellikle yenisini almayı tercih ediyordu. Şimdi ise tamir edilebilecek eski giysilerini yaptırıp giymeyi tercih ediyor. Bazen müşteriler daha önce yaptığım kimi kıyafetleri getiriyor. Artık o kadar çok işlem görmüş oluyor ki ‘Bunu at yenisi al artık’ diyorum. Bana ‘abla şu kışı da çıkarsın da yeter, önümüzdeki kış yenisini alırız’ diyor” dedi.

İKİNCİ EL DE PAHALI

Giyim sektöründe fiyatların artmasıyla beraber ikinci el dükkanlarında da bir artış söz konusu. İkinci el kıyafetin bir süredir insanlar için alternatif haline geldiğini aktaran esnaf, şunları söyledi: “Alım gücünün düşmesi ile birlikte ikinci el kıyafetler de bazı insanlara pahalı gelebiliyor. Çünkü aldığı maaş düşük, alım gücü zayıf. Ucuz gelen ikinci el kıyafetler dahi şu an insanlara çok pahalı gelebiliyor.”