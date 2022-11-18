İkinci elin müşterisi aileler oldu

Elazığ’da ikinci el eşya alım satımı yapan esnaf, vatandaşların artık ikinci el eşya almakta bile zorlandıklarını söyledi.

İnsanların karınlarını bile doyuramadıklarını belirten esnaf Özgür Vahap Kaya, “Türk milleti aç. Allah’a şükür Allah ekmek vermiş de biz bu dünyaya ekmek, soğan yemeye gelmedik. Yukardakiler yiyorsa etiyle, böreğiyle. Biz de insanız, biz de yiyebiliriz. İnsanların evine et girmiyor, bırak eti tavuk girmiyor. Akşamları suya ekmek batırıp yiyorlar onun farkında değiller” dedi. 2. el eşya alım satımı yapan esnaf Kemal Acar da eskiden eşyaları öğrenci ve bekarların aldığını ifade ederek, “Şu anda aileler 2. el eşyayı çok soruyor. Öğrenciler almıyor çünkü öğrenciler de şu anda eve geçmiyor, yurtlarda kalıyor. Genellikle aileler geliyor. TOKİ’de ev çıkanlar geliyor. Maddi sıkıntıları var, ev alamıyorlar, sıfır eşya alamıyorlar. Haber Merkezi

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