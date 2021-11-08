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9 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

İklimdeki ısınma ekonomileri eritecek

08 Kasım 2021, Pazartesi 20:30
Yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin bu şekilde devam etmesi durumunda yoksul ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYİH) 2100 yılına kadar yüzde 63,9 oranında küçüleceğini ortaya koydu. İklim değişikliğinin etkilerinin en ağır şekilde görüldüğü yoksul ülkelerin ekonomik geleceği de tehdit altında.

DW Türkçe’nin haberine göre, Berlin’de bulunan Humboldt Üniversitesinin yaptığı araştırmada incelenen 65 yoksul ülke ve küçük ada devletinde Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 2050 yılına kadar yüzde 19,6 azalacağı öngörüldü. Araştırmaya göre iklim değişikliğinin beklenen seviyelerde seyretmesi durumunda bu ülkelerde GSYH’deki azalma 2100 yılına kadar yüzde 63,9’a ulaşacak. Hesaplamalara, küresel ısınma nedeniyle sıcaklığın 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme göre 2,9 santigrat derece artacağı öngörüsü baz alındı.

Haber Merkezi

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