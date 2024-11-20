İktidar emekliyi kara kışa mahkûm etti

Demokrat Sendikalar Konfederasyonu (DESKON) Genel Başkanı Gürkan Avcı, memur ve emeklilerin yaşamakta olduğu ekonomik sorunların her geçen gün artmakta olduğunu, memur ve emeklilerin artık dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

Avcı, “Ekonomide bahar havasından, yaz havasından dem vuran Sayın Cumhurbaşkanı, memur ve emeklisini kara kışa mahkûm etmiştir. İki yıl sonra kemerlerinizi gevşeteceğim diyen Sayın Cumhurbaşkanı, bugün kemerlerimize bir-iki delik daha açma gayreti içindedir” diye konuştu. Avcı şunları söyledi: “Maaşı yetmediğini için geçmişte ek iş yaptığını açıklayan Sayın Cumhurbaşkanına ve ultra lüks hayat süren hükümet üyelerine soruyorum. Merhamet duygularınızı nerede unuttunuz? İnsafınızı kime teslim ettiniz? Emeklilerini hiçe sayan iktidarların akıbeti, bindiği dalı kesenin akıbetinden farklı olmayacaktır” dedi. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 265

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.