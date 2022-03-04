TÜİK: TÜFE 54.44, ÜFE 105. ENAG: TÜFE 123.8. UZMANLAR: KDV İNDİRİMİNE RAĞMEN FİYATLAR ARTTI.

İLK DEFA ÜÇ HANELİ RAKAMLAR

Yıllık TÜFE’yi TÜİK %54.44, ENAG %128 olarak açıkladı. Ekonomistler yeni zamların kaçınılmaz olduğunu vurguladı. TÜİK’e göre ÜFE’nin % 105 olduğuna dikkat çeken Murat Sagman: “Uzun zamandır ilk defa üç haneli rakamlar var. Bu üretici fiyat artışları tüketici fiyatlarına yansıyacak.”

ASGARî ÜCRET ZAMMI ERİYOR

Prof. Dr. Veysel Ulusoy (İktisatçı/Akademisyen): “Gıdadaki KDV indirimi enflasyon oranını aylık bazda indirdi. Ama fiyatlar %5.44 arttı.” Hakan Kara (İktisatçı/Akademisyen): “%50 asgarî ücret artışı önümüzdeki ay enflasyon tarafından tamamen eritilmiş olacak.”

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İktidar, enflasyonu durduramıyor

TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyonun yüzde 54’e ulaşması ile ilgili uzmanlar, iktidarın politikalarının enflasyonu durduramadığına dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Enflasyon 3 hanede

Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi. TÜFE, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,69, Yİ-ÜFE ise yüzde 93,53 artış gösterdi. Aralık 2021’de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti. Öte yandan, ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) son 12 aylık enflasyonu yüzde 123,80 olarak açıkladı. Bu oran günlük fiyat değişimleriyle hesaplandı. ENAG’a göre enflasyon aylık olarak ise % 5,44 oldu.

YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU

Ekonomistlerin yorumları şu şekilde: Veysel Ulusoy (İktisatçı/Akademisyen): Gıdadaki KDV indirimi enflasyon oranını aylık bazda indirdi. Ama fiyatlar % 5.44 arttı. Hakan Kara (İktisatçı/Akademisyen): % 50 asgarî ücret artışı önümüzdeki ay itibarıyla enflasyon tarafından tamamen eritilmiş olacak. Uğur Gürses (Ekonomi yazarı): Hangi yoksul-orta gelirli buna dayanabilir? Şubatta gıda fiyat artışı yüzde 8.5 (yıllık yüzde 65) Mahfi Eğilmez (İktisatçı): TÜFE % 54,4, ÜFE % 105,1. Yanlış para politikasının bizi getirdiği yer. Mustafa Sönmez (İktisatçı/Yazar): Bu da oldu ; üretici fiyatlarının yıllığı % 105’i aştı. ÜFE Şubat’ta 7.2 arttı. ÜFE ile TÜFE makası 51 puana çıktı.

EÇİM AĞIRLIĞI DAHA DA ARTIYOR

Savaş ve yaptırımların etkisi henüz çok küçük oranda yansıdığı halde TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyon yüzde 54’e ulaştı. Ekonomistler, geçim ağırlığının daha da arttığına dikkat çekerek, yeni zamların kaçınılmaz olduğunu vurguladılar. Ekonomist Murat Sagman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretici enflasyonunun 3 haneli rakamlara çıkmasını işaret ederek, “Yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 105,01, aylık yüzde 7,22 arttı. Uzun zamandır ilk defa üç haneli rakamlar var. Bu üretici fiyat artışları maalesef tüketici fiyatlarına yansımaya devam edecek” dedi.

Haber Merkezi