"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

İktidar, enflasyonu durduramıyor

04 Mart 2022, Cuma 01:00
TÜİK: TÜFE 54.44, ÜFE 105. ENAG: TÜFE 123.8. UZMANLAR: KDV İNDİRİMİNE RAĞMEN FİYATLAR ARTTI.

İLK DEFA ÜÇ HANELİ RAKAMLAR

Yıllık TÜFE’yi TÜİK %54.44, ENAG %128 olarak açıkladı. Ekonomistler yeni zamların kaçınılmaz olduğunu vurguladı. TÜİK’e göre ÜFE’nin % 105 olduğuna dikkat çeken Murat Sagman: “Uzun zamandır ilk defa üç haneli rakamlar var. Bu üretici fiyat artışları tüketici fiyatlarına yansıyacak.”

ASGARî ÜCRET ZAMMI ERİYOR

Prof. Dr. Veysel Ulusoy (İktisatçı/Akademisyen): “Gıdadaki KDV indirimi enflasyon oranını aylık bazda indirdi. Ama fiyatlar %5.44 arttı.” Hakan Kara (İktisatçı/Akademisyen): “%50 asgarî ücret artışı önümüzdeki ay enflasyon tarafından tamamen eritilmiş olacak.”

***

İktidar, enflasyonu durduramıyor

TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyonun yüzde 54’e ulaşması ile ilgili uzmanlar, iktidarın politikalarının enflasyonu durduramadığına dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı. 

Enflasyon 3 hanede

Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi. TÜFE, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,69, Yİ-ÜFE ise yüzde 93,53 artış gösterdi. Aralık 2021’de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti. Öte yandan, ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) son 12 aylık enflasyonu yüzde 123,80 olarak açıkladı. Bu oran günlük fiyat değişimleriyle hesaplandı. ENAG’a göre enflasyon aylık olarak ise % 5,44 oldu.

YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU

Ekonomistlerin yorumları şu şekilde: Veysel Ulusoy (İktisatçı/Akademisyen): Gıdadaki KDV indirimi enflasyon oranını aylık bazda indirdi. Ama fiyatlar % 5.44 arttı. Hakan Kara (İktisatçı/Akademisyen): % 50 asgarî ücret artışı önümüzdeki ay itibarıyla enflasyon tarafından tamamen eritilmiş olacak. Uğur Gürses (Ekonomi yazarı): Hangi yoksul-orta gelirli buna dayanabilir? Şubatta gıda fiyat artışı yüzde 8.5 (yıllık yüzde 65) Mahfi Eğilmez (İktisatçı): TÜFE % 54,4, ÜFE % 105,1. Yanlış para politikasının bizi getirdiği yer. Mustafa Sönmez (İktisatçı/Yazar): Bu da oldu ; üretici fiyatlarının yıllığı % 105’i aştı. ÜFE Şubat’ta 7.2 arttı. ÜFE ile TÜFE makası 51 puana çıktı.

EÇİM AĞIRLIĞI DAHA DA ARTIYOR

Savaş ve yaptırımların etkisi henüz çok küçük oranda yansıdığı halde TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyon yüzde 54’e ulaştı. Ekonomistler, geçim ağırlığının daha da arttığına dikkat çekerek, yeni zamların kaçınılmaz olduğunu vurguladılar. Ekonomist Murat Sagman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretici enflasyonunun 3 haneli rakamlara çıkmasını işaret ederek, “Yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 105,01, aylık yüzde 7,22 arttı. Uzun zamandır ilk defa üç haneli rakamlar var. Bu üretici fiyat artışları maalesef tüketici fiyatlarına yansımaya devam edecek” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar, enflasyonu durduramıyor

    Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz

    Venezuela ile aynı ligdeyiz

    Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam

    Tarafsız basına daha fazla ihtiyaç var

    Gıda fiyatlarındaki artış sürecek

    Zeytinlikler için ölüm fermanı

    Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık yardım girişimi

    Gözler 2. tur müzakerelerinde

    Fransa'da kapalı alanlarda da maske zorunluluğu kalkıyor

    Fransa'da Müslümanlara devlet zulmü raporlaştı

    Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın

    DSÖ: Kovid-19, depresyonu arttırdı

    Sığınaklarda doğumlar devam ediyor

    Kâbustan kurtulmaya çok az kaldı

    AB için demokrasi şart

    TFF: Seyirciler için HES Kodu sorgulaması yapılmayacak

    Savaşı durdurun, diplomasiye kapı açın

    "16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya geliyor"

    AB'den Ukrayna'ya 500 milyon avroluk insani yardım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter sistemde KHK’lar, OHAL, yargı 15-20 Temmuz mağdurları ne olacak?
    Genel

    Kiraya bunun üstünde zam yapılamaz
    Genel

    Otobüs bileti fiyatlarına yüzde 233 zam
    Genel

    Tarafsız basına daha fazla ihtiyaç var
    Faruk ÇAKIR

    Mutfak yangını
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Demokratikleşmenin ilk adımı
    Furkan Alyakut

    Sen de hayalleri memuriyete sıkıştırılmış Y ve Z kuşağından mısın?
    Ali FERŞADOĞLU

    Esaretten kurtaran kahvenin hatırı!
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Taş kalp

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.