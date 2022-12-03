İktidarın geleceğini borçlandırdığı çocuklar okula aç gidiyor

İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, ekonomik krizle birlikte derinleşen yoksulluğun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine olası etkilerinin araştırılması gerektiğini belirterek Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi sundu.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ekonomik krizin, halkın içine itildiği yoksulluğu günden güne derinleştirdiğini söyleyen Şeker, “Kronik malnütrisyon yani yetersiz beslenme sıklığı ile yoksulluk arasındaki sıkı ilişki göz önüne alındığında, gürbüz nesillerin varlığı için çocuk yoksulluğunun olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak tedbirleri bir an evvel hayata geçirmeliyiz. Okullarda ücretsiz 1 öğün yemek verilmesi; evinde dengeli ve sağlıklı kahvaltı ya da akşam yemeğine erişme imkanı olmayan çocukların ve gençlerin tespit edilerek sosyal devlet ilkesi gereği desteklenmesi; hanelere çocuklara yönelik beslenme desteği sunulması gibi çalışmalar hayata geçirilmeli. Bu hizmetler Anayasa ile güvence altına alınan sosyal devlet olmanın da temel bir gereğidir” çağrısında bulundu. Ankara - Adnan Solmaz

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