İlaç sıkıntısı büyüyor

3. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Abdullah Caner Güven, “En büyük kriz ithal ilaçta ama yerli ilaçta da biz yakın zamanda daha ciddi bir kriz bekliyoruz” dedi.

Döviz kurundaki hareketlilik ilaç tedarikini zorlaştırırken eczanelerde ilaç bulmak da güçleşti. Özellikle akıllı ilaçlar, biyoteknolojik ilaçlar ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların üreticileri, fiyatlama nedeniyle Türkiye pazarına girmekten çekiniyor. Hali hazırda devam eden bu soruna, yerli ilaç sorununun da eklenmesi bekleniyor. 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Abdullah Caner Güven, “En büyük kriz ithal ilaçta ama yerli ilaçta da biz yakın zamanda daha ciddi bir kriz bekliyoruz” dedi. Güven, “Telefonuma her gün eczacılardan, hastalardan, hasta yakınlarından ilaç bulunamadığına dair mesajlar geliyor. İlaç tedarikinde problem var. Bunun birçok sebebi var. Uzun süredir ‘ilaçların fiyatlama sisteminde bir sorun olduğunu’ söylüyorduk. Bu, ‘eczacılar zam istiyor’ diye algılanıyordu. Halbuki zam istemiyoruz, ilaçlamada fiyatlama sisteminin yenilenmesini talep ediyorduk” dedi. Güven, “Fiyat politikaları sebebiyle bazı yabancı firmalar ilaçlarını Türkiye piyasasından geri çekiyor. Birçok ilacın maalesef Türkiye pazarından yavaş yavaş çekildiğini, bazılarının da Türkiye pazarına girmek istemediğini biliyoruz. Fiyatlama nedeniyle firmalar, Türkiye pazarına girmek istemiyor” diye konuştu.

Ucuz ilaç cenneti olduk

Yurt dışından gelip ilaç satın alanların sayısının arttığına dikkat çeken Güven, şunları söyledi: “Çünkü burası ucuz ilaç cenneti haline geldi. Bunu ticarete çevirmek isteyenler de oldu, firmaların global pazarı bozuldu. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu, ciddi bir halk sağlığı problemi. Hastalara gerçekten ilaç ulaştıramamanın endişesini yaşıyoruz. Antibiyotik ilaçlarda ciddi bir problem var. Küresel çapta bir sıkıntı olduğunu biliyorduk ama bunun Türkiye’ye yansıması daha fazla oldu. Türkiye’nin çok büyük bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı olduğunu belirten Güven, “İlacın hammaddesi, işçilik maliyetleri gibi birçok süreci var. En büyük kriz ithal ilaçta ama yerli ilaçta da yakın zamanda ciddi bir kriz bekliyoruz. Girdi maliyetleri, ilaç fiyat kararnamesi, kamu kurum iskontosu, küresel bazda hammadde tedarik sıkıntısı var. Asgari ücrete zam geldi, elektrik ve su fiyatları arttı, vergiler arttı. Bunlar da ciddi sorun” diye konuştu.