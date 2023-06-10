İlaçta kriz kapıda

Kurdaki artış vatandaşa zam olarak yansıdı. Bunun ilaç krizine de yol açacağı belirtildi.

Seçimlerin ardından Türk Lirası’ndaki değer kaybı günden güne hızlanırken döviz kurundaki yükselişin ilaç krizine yol açması bekleniyor. Uzmanlar Türkiye’nin ilaçta büyük oranda dışa bağımlı olması nedeniyle ilaç teminiyle ilgili sorunların ve ilaç zamlarının yakın zamanda gündeme geleceğini belirtiyor.

Hasta mağduriyetine yol açıyor

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, döviz kurundaki hızlı artışın ilaç krizine yol açabileceğine dikkat çekti. Özcan, “İlaç yokluklarıyla ilgili belli kalemlerde sıkıntılarımız mevcuttu ama şu ana kadar çok büyük boyutlara ulaşmış değildi. Döviz kurundaki hızlı yükselişle birlikte yeni bir krizin yaşanması öngörülüyor. Daha önce de bu süreçleri yaşadık. Döviz kurunda artışların ardından ilaç firmaları maliyetle ilgili sıkıntı yaşadıkları zaman bu piyasada ilaç yokluğu olarak hissedilmeye başlıyor. Daha sonra ilaç firmaları zam talep ediyor. Bu da ilaç yokluğu ve hasta mağduriyetine yol açıyor” şeklinde konuştu.

Fiyatlama değişmeli

Cumhuriyet’in haberine göre Özcan, “İlaç fiyatlarının belirlenmesinde dövize endeksli bir hesaplama yöntemi olduğu sürece piyasa iniş çıkışlarına göre ilaç yokluklarını da firmaların zam talebine de normal karşılamak lazım. Sistemin yeniden kurgulanması lazım. İlaç fiyatlarının farklı bir yöntemle belirlenmesi gerekiyor” diye konuştu.