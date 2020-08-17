İlk altı ayda 3 milyar lira trafik cezası

Bu yılın ilk altı ayında yurt genelinde kesilen trafik cezalarının miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya artarak 3 milyar lirayı geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın verilerine göre, Ocak-Haziran 2020 tarihlerinde 7 milyon 504 bin 394 adet trafik cezası kesildi. Toplam ceza miktarı ise 3 milyar 92 milyon 77 bin 537 lira olarak kayda geçti. Diken’in haberine göre, geçen yılın ilk altı ayında kesilen trafik cezası 6 milyon 458 bin 748 adetti. Yine aynı dönemdeki ceza miktarı 2 milyon 182 milyon 751 bin 610 liraydı. Buna göre, bir yılda ceza miktarında yüzde 41, ceza adedinde yüzde 16’lık artış görülmüş oldu.

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