İlk dört aya Egea etkisi

Fiat, Ocak-Nisan aylarında da Türkiye otomotiv pazarının lideri olmaya devam etti.

2019 yılının ilk 4 ayında 19 bin adet satış gerçekleştiren Fiat, yüzde 16 pazar payıyla tüketicilerin en çok tercih ettiği marka oldu. Fiat, 2019 yılında da başarılı satış performansı ile Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmayı sürdürüyor. Yılın ilk dört ayında otomobil ve hafif ticarî araç alanında 19 bin adedin üzerinde satış rakamına erişen Fiat’ın otomobil satış adedi 14 bin 632 adet olarak dikkati çekerken, marka hafif ticarî araç pazarında 4 bin 381 adet satış gerçekleştirdi.

EGEA’NIN BAŞARISI

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2019 sektörümüz açısından zor başladı. Ancak Fiat markası olarak ilk 4 ayda pazar payı, satış adetleri ve il bazında gösterdiğimiz başarılı performansla Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmayı sürdürüyoruz. Türkiye otomobil pazarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 42 daralırken, Fiat olarak satışlarımızı yüzde 11,1 oranında arttırdık” diye konuştu. Aytaç, Fiat Egea Ailesi’nin satışa sunulduğu günden bu yana, 3 yıldır ‘Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili’ unvanını koruduğunu sözlerine eklerken “Egea Sedan yaklaşık 13 bin 700 adetlik satış rakamı ile segmentindeki en başarılı satış performansına erişerek bizleri gururlandırmayı sürdürdü” diye konuştu.