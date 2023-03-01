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1 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İlk maaşlar nisan ayında yatırılacak

01 Mart 2023, Çarşamba 13:48
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında ilk maaşların nisan ayında yatırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilerek yasalaştığı anımsatıldı.

Çalışmaları Bakanlık tarafından yürütülen ve milyonlarca kişinin beklediği EYT ile ilgili düzenlemeyi de içeren yasanın 4 maddeden oluştuğu belirtilen açıklamada, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran vatandaşlar, emeklilik hakkı elde edebilecek." ifadelerine yer verildi.

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı kaydedilen açıklamada, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanların yaş sınırı bulunmaksızın, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeden emekli olabileceği bilgisi yer aldı.

"İşverene kıdem tazminatı için kredi desteği sağlanacak"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak."

Düzenlemeyle işverene kıdem tazminatı için kredi desteğinin sağlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak. EYT kapsamında ilk maaşlar ise nisan ayında ödenecek."

Bilgin'den açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesinin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Böyle bir acı yaşadığımız dönemde çıkması buruk bir sevinç. Ama çalışanlarımıza, bu süreçte emekli olacaklara hayırlı olsun." diye konuştu.

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra başvuruların yapılacağını belirten Bilgin, "Herhangi bir endişeye gerek yok. Kimse bir hak kaybına uğramayacak." dedi.

Bilgin, maaşların nisanda alınıp alınamayacağına ilişkin soruya, "Tabii. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonraki ilk ayın başında, maaşlar müracaatlara göre yatıyor." yanıtını verdi.

Başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceğini dile getiren Bilgin, bir sorunla karşılaşılması halinde bizzat başvuruda bulunulabileceğini de kaydetti.

Vedat Bilgin, düzenlemenin bütçeye getireceği ek yük açısından depremden dolayı bir aksama olup olmayacağına yönelik soru üzerine, "Onların hepsi planlandı. Öyle bir sorunumuz yok." ifadesini kullandı.

AA

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