İlk nöbetçi kuyumcular Diyarbakır’da

Türkiye’de hassas kurumlarda uygulanan nöbet sistemi ilk kez Diyarbakır’da kuyumculuk sektöründe hayata geçirildi.

500’e yakın üyesi bulunan Diyarbakır Kuyumcular Odası (DİKO) tarafından alınan karar doğrultusunda kent merkezinde 20’ye yakın kuyumcu, hafta sonu işyerlerinin kapalı olduğu günlerde de açık kalacak. Peki bu karar neden alındı? Son zamanlarda Diyarbakır’a oldukça fazla turist gelmeye başladı. VAO Türkçe’deki habere göre DİKO, hasır bilezik, kişniş kolye gibi kente has el işlemesi takıların tanıtımı ve turistlerin bu takılara ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla bu sistemi başlattı. Bundan böyle hafta sonları 20’ye yakın kuyumcu nöbet tutacak.

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