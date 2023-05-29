İlk zam benzine

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 66 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yeniden 21 liranın üzerine çıktı.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzine en son 23 Mayıs salı günü 76 kuruşluk zam gelmişti. Zamla birlikte benzinin fiyatı yeniden 20 lirayı geçmişti.

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