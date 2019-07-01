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1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İmar Barışı Beyoğlu’na yaradı

01 Temmuz 2019, Pazartesi 00:55
Toplamda 10 milyon 250 bin vatandaşın başvurduğu imar barışı düzenlemesi süresince İstanbul’da konut fiyatları en çok yüzde 12.77 ile Beyoğlu’nda arttı.

En yüksek düşüş ise Beykoz’da yaşandı. İmar Barışı döneminde İstanbul’da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler belli oldu. Çeşitli kaynaklardan faydalanılarak hazırlanan bir rapora göre; imar barışının başladığı günden bu yana geçen bir yılı aşkın sürede İstanbul’da ilçeler bazında konut fiyatları ortalama yüzde 7,45 gerilerken, en fazla yükseliş yüzde 12,77 ile Beyoğlu’nda görüldü. Beyoğlu’nu bu alanda yüzde 7,75 ile Zeytinburnu, yüzde 7,43 ile Adalar, yüzde 5,98 ile Sarıyer ve yüzde 5,81 ile Çatalca izledi. Rapora göre, söz konusu sürede ortalama konut fiyatlarının en yüksek düşüş gösterdiği ilçe ise yüzde 26,89 ile Beykoz, yüzde 16,69 ile Ataşehir, yüzde 13,93 ile Pendik oldu. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, imar barışıyla ciddî bir sirkülasyon başladığını ifade ederek, uygulamaya başvuru süresi bitse de imar barışının piyasaya etkisinin devam edeceğini bildirdi. 

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