IMF: Ek sıkılaştırma gerekebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetiminde uygulanan yeni ekonomik programa ilişkin 4. Madde Gözden Geçirme Raporu’nu yayımladı.

Raporda, “2023 ortasından itibaren Türkiye’de uygulanan ekonomik politikaların önemli bir dönüşüm geçirdiği ve bu dönüşümün, genel politika karışımını sıkılaştırarak kriz risklerini belirgin bir şekilde azalttığı ve güveni artırdığı” belirtildi. Cnbce’nin yaptığı derlemeye göre IMF’nin raporunda, özellikle sıkı para ve gelir politikalarının iç talebi baskılayarak 2024 yılı büyümesini yüzde 3,4 seviyesine indireceği öngörülürken, 2025 yılında ise mali politikanın daraltıcı hale gelmesi ve reel politika oranlarının pozitif kalmasının büyümeyi yüzde 2,7’ye kadar ılımlılaştıracağı ve enflasyonu yüzde 24 seviyesine düşüreceği ifade edildi. Raporu hazırlayan IMF ekibinin başındaki James P. Walsh, 2023 ortasından bu yana ekonomik politikalarda yaşanan bu dönüşümün, cari açığın 2024’ün ilk çeyreğinde GSYH’nin yüzde 2,7’sine düşmesine ve piyasa duyarlılığının iyileşmesine katkı sağladığını vurguladı. Raporda, manşet enflasyonun yaz aylarında azalmaya başladığı ancak yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiği ifade edildi.