"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

IMF: Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize sebep oldu

04 Nisan 2020, Cumartesi 09:37
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "IMF'nin tarihinde hiçbir zaman dünya ekonomisinin böylesine durma noktasına geldiğine tanıklık etmedik." dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada "2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş" ekonomik krize yol açtığını söyledi.

Georgieva, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısına katıldı. IMF'nin 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini koronavirüsten etkilenen ülkeler için kullanmaya hazır oldukları mesajını veren Georgieva, şimdiye kadar 90'dan fazla ülkenin kendilerinden yardım talebinde bulunduğunu aktardı.

Georgieva, koronavirüse karşı "en savunmasız" ülkelerin ise "ekonomileri yükselen ve gelişen ülkeler" olduğunu vurguladı.

"Acil finansman desteği konusunda şimdiye kadar asla böylesine artan bir taleple karşılaşmadık." ifadesini kullanan Georgieva, Kovid-19 salgınının küresel ölçekte "2008 küresel mali krizinden çok daha kötü ve benzeri görülmemiş" ekonomik krize neden olduğunu kaydetti.

Dünyanın karanlık bir dönemden geçtiğini, Kovid-19'un tüm dünyayı tehdit ettiğini ve bu yüzden en korunmasız durumdaki insanların korunması için birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Georgieva, "IMF'nin tarihinde hiçbir zaman dünya ekonomisinin böylesine durma noktasına geldiğine tanıklık etmedik." ifadesini kullandı.

"Pandemi sağlık krizinin ötesinde"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise IMF'ye Kovid-19 pandemisinin kontrol altına alınması için verilen çabalara desteğinden ötürü teşekkür etti.

Tüm dünyada teyitli Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısının da 50 bini geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, "Ancak bunun bir sağlık krizinden çok daha ötesi olduğunu biliyoruz. Hepimiz pandeminin derin sosyal ve ekonomik sonuçlarının farkındayız." diye konuştu.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin halkının geçimini sağlamaları ve ekonomik çöküşten kurtulmaları için borçlarının hafifletilmesinin şart olduğunu, bu bağlamda IMF ve Dünya Bankasıyla iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Birçok ülkenin insanların sağlık sigortası, vatandaşlık veya oturumu olup olmadığına bakmadan ücretsiz Kovid-19 testi ve tedavisi yapmasından memnuniyet duyduklarını aktaran Ghebreyesus, "Bu tür önlemleri teşvik ediyoruz. Bu kriz daha önce eşi görülmemiş bir kriz ve eşi görülmemiş sorumluluk gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Brezilya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm ocak ayında gerçekleşmiş

    IMF: Koronavirüs benzeri görülmemiş bir ekonomik krize sebep oldu

    İnfaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

    Kovid-19, 1 milyon 100 bin kişiye bulaştı

    Bakanlıktan koronavirüs tedavi hizmetlerine ilişkin açıklama

    İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni genelge

    Devletler arasına virüs girdi

    Yoğun bakımlar dolmaya başladı, doktorlar endişeli

    Ekonomide küresel durgunluk

    El konulan paralar halkın

    Yeneroğlu: Keyfi uygulamalara son verilsin

    BM’den ‘Suriye’ uyarısı

    Faturası büyük olacak

    Küresel maliyet 4,1 trilyon doları bulabilir

    Dünyada son 24 saat böyle geçti

    New York'ta bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    İtalya'da ölü sayısı 15 bine yaklaştı

    Gazeteciler için tedbir paketi açıklansın

    Yeni tedbirler açıklandı: 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

    Koronavirüs sebebiyle 69 kişi daha vefat etti: Koca'dan önemli çağrılar!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasimizin derin çıkmazı
    Genel

    Yeneroğlu: Keyfi uygulamalara son verilsin
    Genel

    El konulan paralar halkın
    Genel

    Yoğun bakımlar dolmaya başladı, doktorlar endişeli
    Ahmet BATTAL

    Devlet içinde evlet olur mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs projesi dizaynı ve sonuçları (2)
    Genel

    Devletler arasına virüs girdi
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık der ki: Gururu bırak, seni Yaratanı düşün!
    Genel

    İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni genelge
    Mehmet ÇETİN

    Koronavirüsün kaderî yansımaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.