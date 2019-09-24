IMF: Türkiye'nin risklere karşı hassasiyeti sürüyor

Uluslararası Para Fonunun yayımladığı değerlendirme raporunda, IMF heyetinin Türkiye'ye ilişkin "Madde 4 Görüşmelerini" tamamladığı bildirildi.

Türk ekonomisinin son yıllarda güçlü bir büyüme kaydettiği ancak aynı zamanda ekonomik dengesizliklerin arttığının belirtildiği raporda, geniş makro-ekonomik ve yapısal reformların büyümeyi desteklediği, reformların zayıflamasıyla büyümenin dışarıdan sağlanan kredilere bağımlı hale geldiği ileri sürüldü. “Söz konusu ekonomik dengesizliklerin, geçen yıl liradaki sert değer kaybına katkıda bulunduğu" kaydedilen değerlendirme raporunda, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumsuz duyarlılık ve olumsuz jeopolitikler gelişmelerin, Ağustos 2018'de büyük ölçüde lirada değer kaybına yol açtığı belirtildi.IMF raporunda, "Lira toparlandı ve cari dengede olağanüstü bir düzelme görüldü. Türkiye, iç ve dış risklere karşı hassas olmaya devam ediyor. Bununla birlikte güçlü, sürdürülebilir, orta vadeli büyüme için görünüm, daha fazla reform yapılmadan zorlu görünüyor." değerlendirmesine yer verildi. Raporda, yapısal reformların daha sürdürülebilir büyüme için başarıyı ve ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını artıracağının altı çizilerek, mevcut olumlu piyasa duyarlılığının reformları yapmak için iyi bir fırsat sağladığına işaret edildi.