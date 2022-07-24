İncir ülkesinde tek bir incir 13 TL

Ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘düşük faiz’ ısrarı doğrultusunda attığı adımlar, Türkiye’de iğneden ipliğe her ürünün zamlanmasına neden oldu.

Fiyatlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Eski MHP’li siyasetçi Dr. Sinan Oğan, kişisel Twitter hesabında incir fiyatını paylaştı. “Dünyanın açık ara en çok incir üreten ülkesi Türkiye’de incirin tanesi 13 ₺, kilosu ise 159.98 ₺” diyen Oğan, şöyle devam etti: “Dün biz Aydın’da yol kenarında kilosu 80 liraya görüp pahalı diye almamıştık. Şimdi market fiyatlarını görünce bir şok daha geçirdim. N’oldu bu ülkeye böyle?” diye sordu. Haber Merkezi

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