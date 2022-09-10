İndirim bitti, zamlara devam

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Ağustos’taki Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı’nda (MKYK) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde fiyatları düşürme çağrısında bulunmasıyla 15 Ağustos’ta gerçekleşeceği söylenen indirim vaadi daha bir ay geçmeden yerini zamlı fiyatlara bıraktı.

Zincir marketlerdeki fiyatları da düşüreceği iddia edilen Tarım Kredi marketlerinde fiyatlar yükselmesi ise şaşkınlıkla karşılandı. Haber Merkezi

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