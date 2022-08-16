‘İndirim’ sözde kaldı

Tarım Kredi Kooperatifleri’nde yapılan indirimin ilk gününde Karşıyaka’da alışverişe giden İzmirliler, “Hangi indirim? Göz boyamak için üç dört üründe bir iki lira indirime gitmişler” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından enflasyonla mücadele kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri’nin fiyatlarını düşüreceği açıklandı. 12 Ağustos günü bin 400 şubesi bulunan kooperatifte 30’un üzerinde tüketim maddesinde indirime gidileceği belirtildi. İndirimli satışlar için verilen tarih doldu. Ancak pek de beklendiği gibi bir indirim olmadı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi’nde müşteri yoğunluğu açısından önceki günlere göre daha hareketlilik yaşanırken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşmadı. Fiyatlara bakıldığında ise bazı ürünlere indirim yansıtılırken, bir çok ürünün fiyatı ise cuma günü ile aynı kaldı.

BİR ÇOK ÜRÜNÜN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Duvar’daki habere göre kooperatifte TK Anadolu kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı 21,15 TL’den 19,90’a düşürüldü. Pilavlık bulgurun kilogram fiyatı ise cuma günü 14.90 iken 13.90 TL oldu. İki litrelik ayçiçek yağının fiyatı da 71,40’tan 64,50 TL’ye düştü ancak zeytinyağı fiyatlarında herhangi bir indirim görülmedi.

BULGURDA 1 TL’LİK İNDİRİM

Yine 500 gram fiyonk ve burgu makarnanın fiyatı da aynı kalarak 6.90 TL’den satışa sunuldu. Yeşil kırma zeytinin 39,90 TL olan fiyatında herhangi bir indirim söz konusu olmadı. Siyah zeytinin 42,90 TL olan fiyatında da herhangi bir düşüş yaşanmadı. TKK Türk kahvesinin 100 gramlık paketi 13,50 TL’den 11,90’a düştü. Ancak kahvedeki düşüşe karşın çay fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Marketin bulunduğu Nergis’te uzun yıllardır esnaf olan İsmet Sepli, indirimli fiyatlara göz atmak ve alışveriş yapmak için sabah saatlerinde Tarım Kredi Kooperatifi’nin yolunu tutanlardan biri. Alışveriş sonunda indirimli fiyatlar hakkında yorumunu sorduğumuz Sepli, “Hangi indirim?” şeklinde cevap verdi. Seçim öncesi oy toplamak için böyle bir şeyin ortaya atıldığını dile getiren Sepli, “Göz boyamak için üç dört üründe bir iki lira indirime gitmişler. Bu ekonomideki sorunların çözümü için hiçbir işe yaramaz” şeklinde konuştu.

İzmir - Haber Merkezi