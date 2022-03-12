İndirim sözünden sonra peş peşe zam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Şubat’ta kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Tarım Kredi’nin yem fiyatlarında yüzde 12 indirim yapacağını açıklamıştı. Erdoğan, yem fiyatlarında indirimi yetiştiriciye bir müjde olarak açıklarken bu müjdenin kısa ömürlü olması dikkat çekti.

Millî Gazete’nin haberine göre, özel yem fabrikaları hammadde ve dövizdeki artışı gerekçe göstererek yem fiyatlarına sürekli zam yaparken Tarım Kredi Kooperatifleri de bu furyaya katıldı. Yem fiyatlarına gelen büyük zamlardan dolayı hayvancılık yapılamayacak bir duruma geldi. Ayrıca, yetiştirici sipariş verdiği gün yemini alamazken teslim edildiği gün ise zamlı fiyattan satılması mağduriyeti arttırıyor. Bu arada, yem fiyatları artarken, hükümetin çiğ süt fiyatlarını artırmaması ise süt üretimine büyük bir darbe vururken dişi hayvan kesimleri de hızlandı. Haber Merkezi

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