İndirimli satılan ürünlere dikkat!

Son dönemlerde özellikle gıda ürünlerinde sürekli fiyatların merdiven altı fırsatçılarını iş başına geçirdiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Palandöken, “Pandemi sonrası tüm dünyada ve ülkemizde derinden hissedilen enflasyonla birlikte artan ürün fiyatları merdiven altı fırsatçılarını iş başına geçirdi. Bu dönemde tarihi geçmeye yakın, bozulmaya yüz tutmuş olan bazı ürünler yeni ürün gibi raflara yerleştirilip indirimli satılıyor. Vatandaşınuygun fiyatlı ürünlere yönelmesi özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş ürünlerin artmasına neden olurken sahtekârların da ekmeğine yağ sürüyor. Özenli ve kalabalık sofraların kurulduğu yılbaşında artan alışverişlerle birlikte fırsatçılar harekete geçip kalitesiz, tarihi geçmiş ve merdiven altı ürünleri piyasaya daha çok sürüyor” dedi. Kaliteli ve güvenilir alışverişin adresinin mahalle esnafı olduğunu hatırlatan Palandöken,“Vatandaşlarımız sağlığını düşünmeli ve sırf ucuz diye bilinmedik yerlerden alışveriş yapmamalı. Onun yerine imalat, temizlik ve hijyen belgesi olan mahalle esnafımız tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.

Ankara - Recep Gören