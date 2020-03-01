"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

İngiltere'den Türkiye tavsiyesi

01 Mart 2020, Pazar 14:24
İngiltere'de bir gazetenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi açısından tatil için güvenli ülkeler arasında Türkiye'yi göstermesi, İngilizlerin gözde tatil kenti Muğla'daki turizmcileri sevindirdi.

İngiltere'nin Daily Express gazetesi, 10 Nisan'da başlayacak paskalya tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlere, koronavirüs tehdidi olmayan Türkiye'yi önerdi.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra üst düzey konaklama imkanıyla da çok sayıda yabancı turisti ağırlayan Muğla, geçen yıl yine en çok İngilizleri misafir etti.

Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi önemli destinasyonlara sahip Muğla, İngilizlerin gözde turizm merkezleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kente tatil için gelen İngilizlerden bazıları, sonraki yıllarda tekrar ziyaret ettikleri bölgeye yerleşiyor.

Muğla'ya 2019'da gelen yabancı turist sayısı 2018'e göre yüzde 16 artışla 3 milyon 266 bin 650'ye ulaştı.

Türkiye'de istedikleri her şeye rahatça ulaşıyorlar

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüse rastlanmamasının çok olumlu bir durum olduğunu söyledi.

Virüsün bulunmadığı sayılı ülkelerden Türkiye'de güvenli tatil yapılabileceğini aktaran Kavala, turizmin rekorlarla yüz güldürdüğünü dile getirdi.

İngilizlerin bugüne kadar Türkiye'de arzu ettikleri her şeye rahatça kavuşabildiğini vurgulayan Kavala, "İngilizler Türkiye'de her şeyi rahatça buldukları için yıllardır burayı tercih etmeye devam ediyor. Burada her türlü hizmeti, samimiyeti, iyi niyeti, güler yüzlü insan yapısını ve dostlukları buluyorlar." diye konuştu.

'Bütün sezonu güzel geçirebiliriz'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin ise tatil önerisinde ilk sıralarda Türkiye'nin gösterilmesinin kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Çalışmaların bu titizlikle devam etmesi durumunda turizmde çok olumlu gelişmeler yaşanacağını vurgulayan Esin, "Sağlık Bakanlığımız güzel işler çıkarıyor. Güzel çalışıyor. Sadece paskalya değil, bütün sezonu güzel geçiririz. Rezervasyon artışı vardı. Güvenilir tatil ülke olmamız daha da rezervasyonu artırır." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise İngiltere'deki en popüler destinasyonun Marmaris bölgesi olduğunu söyledi.

Marmaris'in küresel sıkıntıların yaşanmadığı bir bölge olduğuna işaret eden Bülbüloğlu, "Ülkemiz her yönden güvenli. Bütün İngilizleri bekliyoruz. Onların da ilgisinin çok büyük olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye hayran kalıp dönüyorlar

Fethiye'de 20 yıldır yaşayan İngiliz vatandaşı Julie Miller Dally, Türkiye'ye aşık İngilizler akraba ve arkadaşlarını Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi.

Fethiye'de 13 yıldır yaşayan Robert Phelps ise tatil için geldiği Fethiye'den ayrılamadığını, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzellikleri açısından muhteşem bir yer olduğunu vurguladı.

Phelps, "Türkiye'ye ilk kez gelen İngiliz dostlarımız, yakınlarımız da buraya hayran olarak geri dönüyor." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hindistan'da neler oluyor?

    İdlib'de başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin Akar'dan açıklamalar

    Kırım’daki Türk ve Müslüman halka baskı altında

    İran'da ölü sayısı 54'e yükseldi

    Suudi Arabistan'dan gelen hastaya ilişkin açıklama

    Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 90 bine yaklaştı

    Göçmenlerin Avrupa'ya doğru yolculuğu sürüyor

    'Ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358'

    Avustralya’da Kovid-19 sebebiyle ilk ölüm

    Komuta kademesi Suriye sınırının sıfır noktasında

    Çin’de son durum?

    Macron'dan Rusya'ya: Saldırılara derhal son ver

    Gözyaşı ve dualarla

    Göçmenlere otobüsleri kim tuttu?

    'NATO, askerî müdahale yapmaz'

    Herkes bir adım geri çekilsin

    Sınırda göçmen trajedisi

    Yazarlarımız okuyucularıyla buluşuyor

    Trump: Erdoğan'la Patriot'ları konuşuyoruz

    Bakan Koca: İtalya, Güney Kore ve Irak ile tüm yolcu uçuşları durduruldu

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    OHAL Komisyonu
    Genel

    Göçmenlere otobüsleri kim tuttu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İkinci 50 yıl projeleri
    Faruk ÇAKIR

    Önce evin içini düzelt
    Cevher İLHAN

    “28 Şubat ukdesi” - 3
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Banka hisseleri meselesi
    Adnan NACİR

    Virüsü fırsata çevirmek
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede helâl arayışları (8)
    Genel

    Herkes bir adım geri çekilsin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.