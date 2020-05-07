'İngiltere ekonomisi bu yıl yüzde 14 küçülecek'

İngiltere Merkez Bankası, koronavirüs salgını yüzünden ülkenin tarihinin en derin resesyonuna gireceği uyarısında bulundu.

Merkez Bankası'nın tahminine göre İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları Haziran ayında gevşetilse bile ülke ekonomisi bu yıl yüzde 14 küçülecek. Ülke, ekonomik verilerin tutulmaya başlandığı 1706'dan bu yana böylesi bir tabloyla yüzleşmemişti. Salgının ekonomik etkisiyle ilgili senaryolar belirleyen İngiltere Merkez Bankası, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının ülkede "istihdam ve gelirleri önemli oranda azalttığını" vurguladı. Banka faiz oranlarında ise değişikliğe gitmedi. İngiltere'de faiz oranları yüzde 0,1'le tarihin en düşük düzeyinde. İngiltere Merkez Bankası, varlık alım programını ise 300 milyar sterline yükseltti. BBC Türkçe

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