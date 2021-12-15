İnşaat demirinin fiyatı yüzde 70 arttı

İstanbul Müteahhitler Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, “İnşaat sektörü üç ana zorlukla karşı karşıya: Maliyet artışları, bozulan bilançolar ve inşaat projelerindeki gecikmeler” dedi.

Resmi veriler, inşaat maliyet endeksinin Ekim ayında yüzde 41,93 arttığını gösteriyor ancak Durbakayım, inşaatçılar için maliyetlerdeki gerçek artışın çok daha yüksek olduğunu söyledi. Ellerindeki verilere göre, inşaat demiri ve beton fiyatları Eylülden bu yana sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 44 arttı. Diğer malzemelerin fiyatları ise yine eylülden bu yana yüzde 88 yükseliş kaydetti. Zamların merkez bankasının faiz indirim kararları ile paralellik gösterdiği dikkat çekti. Ancak yetkililer, inşaat sektörünün bu çeyrekte kur oynaklığı nedeniyle hâlâ küçülmesinin beklendiğini ve Ocak ayına kadar ücretlerde beklenen yüzde 35’lik artışla daha fazla baskıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.