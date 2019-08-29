İnşaat maliyet bedelleri belirlendi

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 70.38 lira ile 3 bin 228.90 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlandı.Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgarî ve azamî sınırları bin 473.07 lira ile 3 bin 228.90 lira, birinci sınıf inşaatlar için 621.65 lira ile 2 bin 159.27 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 437.93 lira ile bin 462.94 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 147.92 lira ile 996.38 lira, basit inşaatlar için 70.38 lira ile 449.36 lira arasında tespit edildi.