İnşaat maliyetinde bir yılda yüzde 72 artış

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,08, yıllık bazda yüzde 72,37 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,43 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,2 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 62,52, işçilik endeksi yüzde 103,99 artış gösterdi. Bina inşaatı maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,43, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,73 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 artarken işçilik endeksi ise yüzde 1,32 geriledi. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,1 artış kaydetti. AA

Okunma Sayısı: 260

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.