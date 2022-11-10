İnşaat maliyetinde rekor artış

Konut fiyatlarındaki artış sürerken maliyet kalemlerinde rekor üstüne rekor kaydediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı inşaat maliyet endeksini yayımladı.

İnşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 1,57, yıllık bazda yüzde 119,83 artış göstererek rekor kırdı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,07 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,07 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 133,40, işçilik endeksi yüzde 84,04 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,87, işçilik endeksi yüzde 84,15 arttı. İstanbul - Anka

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