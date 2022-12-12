İnşaat maliyetlerinde yeni rekor

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı inşaat maliyet endeksini yayımladı.

İnşaat maliyet endeksi aylık bazda yüzde 3,44, yıllık bazda yüzde 117,07 artış göstererek rekor kırdı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,88, işçilik endeksi yüzde 1,94 artış kaydederken bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı malzeme endeksinde yüzde 128,41, işçilik endeksinde yüzde 85,65 oldu. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,11, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 114,49 arttı. AA

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