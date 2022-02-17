İnşaat maliyetlerindeki artış yüzde 80

Gayrimenkul değerleme uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk oldu.

Büyükduman, “Merkez Bankası son iki yıl içinde bitirilmiş konutları yeni konut olarak kabul ederek onlar için ayrı bir endeks takip ediyor. Verilere göre yeni konutlarda fiyat artışı yüzde 66.6 yani Türkiye ortalamasının 7 puan üzerinde. Türkiye’de bina inşaatı maliyet endeksi ise yüzde 66.5 artmış. Bu şunu gösteriyor, yeni konutlardaki fiyat artışı maliyet artışının da bir göstergesi. Tabii maliyetlerdeki veri 2021 sonuna ait. Ocak ayının bitmesiyle inşaat maliyetlerindeki artışı yüzde 80 olarak hesaplıyoruz” dedi. Haber Merkezi

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