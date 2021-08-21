İnşaat malzemeleri sanayii hız kesti

Türkİye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Temmuz ayı sonuçlarına göre, uzun tatiller ve çalışma gün sayısındaki düşüş, faaliyetleri olumsuz etkilerken, salgındaki 4. dalga güven ve beklentileri sınırladı.

Ancak tam açılmanın etkisi ve yüksek mevsimin sürmesi dolayısıyla Bileşik Endeks’in önümüzdeki aylarda yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Temmuz 2021 sonuçları açıklandı. Temmuz ayında gerileme yaşandığı belirtilen Bileşik Endeks’te yer alan bilgilerden bazıları şöyle:

bütün faalİyet gruplarında gerİleme yaşandı

Faaliyetler tarafında Temmuz ayındaki uzun tatiller ve çalışma gün sayısının azalması olumsuz etki oluşturdu. Tam açılmaya rağmen salgında yaşanan dördüncü dalga ise güven ve beklentilerde sınırlı da olsa düşüşlere yol açtı. Faaliyet, güven ve beklentilerin birlikte düşüş gösterdiği İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,9 puan geriledi. 78,14 puana inen Bileşik Endeks kademeli artışına ara verdi. Faaliyet Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre 2,8 puan düştü. Yüksek mevsim olmasına karşın bütün faaliyet gruplarında önemli düşüşler yaşandı. Buna rağmen Faaliyet Endeksi 2017 yılı ağustos ayından sonraki en yüksek üçüncü seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi satışlar Temmuz ayında önemli gerileme gösterdi. İhracat uzun süre sonra aylık olarak geriledi. Üretimde Temmuz ayında yüksek bir gerileme gerçekleşti. Üretim Endeksi ölçülmeye başlandığı günden bu yana haziran ayında ulaştığı en yüksek seviyesinden geri geldi. Cirolar Temmuz ayında iç satışlar ve ihracattaki gerileme ile düşüş gösterdi.

İstanbul - Yasin Aydın