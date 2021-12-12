İnşaat sektörü durma noktasında

Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunların en çok etkilediği sektörlerin başında inşaat sektörü geliyor. Özellikle inşaat malzemelerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın paylaştığı verilere göre 2020 Mayıs ayı ile 2021 Kasım ayı arasında demir yüzde 267,28, hazır beton yüzde 133,33, çimento yüzde 155,47, sıva alçısı yüzde 280, elektrik kablosu yüzde 307, cam yüzde 432.,1 oranında zamlandı. Zamlar inşaat sektöründe işleri durma noktasına getirdi. Bunun üzerine Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir çağrı yaparak, inşaat malzemesi sektörüne müdahale etmesini istedi. Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de inşaat sektörünün sıkıntılarına dikkat çekerek, “İnşaat sektörü batıyor, insanlar çığlık çığlığa, firmalar sesini duyuramıyor. Bunun yanında, emekçinin, işçinin, memurun bu inşaat maliyetleriyle ev sahibi olması artık mümkün olmaktan çıkıyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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