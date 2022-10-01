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1 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İnşaat sektörü küçüldü

01 Ekim 2022, Cumartesi 20:02
İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu İnşaat Malzemesi Sanayiciler Derneği’nin (Türkiye İMSAD) eylül ayı raporuna göre; yılın ikinci çeyreğinde inşaat malzemesi üretimi yüzde 2,1 oranında arttı, ancak inşaat sektörü 2018 yılından bu yana yüzde 20 küçüldü.

Raporda, geleceğe yönelik olarak da “2022 yılı ilk yarısında alınan yapı ruhsatlarındaki yüzde 20 gerileme 2023 yılında zayıf bir özel sektör inşaat harcamasını işaret ediyor” değerlendirmesi yer aldı.    

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan Aylık Sektör Raporu yayınlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılacak olan 500 bin konut, 50 bin işyeri ve arsayı kapsayan Sosyal Konut Projesi için “Kamunun proje için ilk aşamada 16 milyar TL ayırdığı göz önünde bulundurulduğunda müteahhitlerin kendi finansman olanakları ile bu büyüklükteki inşaatı tamamlaması güç görünürken projenin oldukça yavaş ilerleyeceği tahmin ediliyor” değerlendirmesine de yer verilen rapordaki diğer tespitler şöyle:

2018 YILINDAN BU YANA

Mutlak büyüklüğü 2018 yılından bu yana daralan inşaat sektörü, çeyrek dönemlerdeki mevsimsel artışlar dışarıda bırakıldığında genel olarak küçüldü. Bu küçülme, doğal olarak yurtiçindeki inşaat malzemeleri pazarının da daralması anlamına geliyor. İnşaat sektörü 2019 yılındaki ekonomik dengeleme sürecinde ve 2020 yılı ilk yarısında pandemi etkileri ile daraldı. 2017 yılından bu yana geri kalan dönemlerde ise 2020 yılı ikinci yarısı ve 2021 yılında faaliyetlerde artışlar yaşandı. Ancak bu artışlar büyüme verilerine yansımadı. 2018 yılının ilk yarısı ile 2022 yılı ilk yarısı TÜİK zincirleme endeks verileri karşılaştırıldığında, inşaat sektörünün yüzde 20 küçüldüğü görülüyor.” 

Ankara - anka

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