İnşaatçılık zorda

Türkiye’de satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki fahiş artışla barınma krizi derinleşirken, artan maliyetlerle beraber arz sorunu da kapıda. İnşaatçılar maliyetler nedeniyle önünü göremezken, TÜİK’e göre artış sürüyor.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, inşaat maliyetleri bir yılda yaklaşık olarak yüzde 68 artış gösterdi. Bu artışın büyük bir kısmını ise işçilik endeksindeki yükseliş oluşturdu. İşçilik endeksindeki artış oranı yüzde 111,83’e kadar yükseldi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Aralık 2023’te bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Karar’ın haberine göre Kasım 2023’e kıyasla malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 2 artış sergiledi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18, işçilik endeksi yüzde 112,63 yükseliş gösterdi. Haber Merkezi

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