İnşaatta daralma hızlandı

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, TÜİK’in açıkladığı 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Eren , “Türkiye ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasının yanında inşaat sektörü 5 çeyrektir üst üste daralıyor. İstihdama büyük katkı veren ve 200’ün üzerinde alt sektöre talep yaratan inşaat sektöründe 2021 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana süre gelen daralma önemli sorunlara işaret etmektedir. Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin yarattığı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır” dedi. AA

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