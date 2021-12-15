İnşaatta maliyetler arttı, projeler erteleniyor

Türk lirasındaki değer kaybının maliyetleri arttırması dolayısıyla inşaat sektöründe bazı projeler erteleniyor ve projeleri yavaşlatma yoluna gidiliyor.

Türk Lirasındaki erime Türk ekonomisinin omurgası olarak kabul edilen inşaat sektörünü de zorluyor. Liradaki değer kaybının maliyetleri arttırması sebebiyle inşaatçılar bazı projeleri erteleme ve yavaşlatma yoluna gitti. Ekonomik çıktının yüzde beşini oluşturan sektörde daha istikrarlı bir fiyat beklentisi istihdamın askıya alınmasına ve bu çeyrekte sektörün küçülmesine neden olabilir. euronews’in haberine göre, inşaat sektörü temsilcileri ve şirketler, demir, beton ve diğer inşaat malzemelerinde maliyetlerin son üç ayda yüzde 40’tan fazla arttığını ve aynı dönemde dolar karşısında liranın yüzde 41’lik değer kaybı yaşayarak en düşük seviyesini gördüğünü belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istediği, ancak ekonomistler ve muhalefet milletvekilleri tarafından eleştirilen, Merkez Bankası’nın faiz politikası TL’deki değer kaybına ana sebep olarak gösteriliyor. Ülkedeki enflasyonu körükleyen bu değer kaybı, ithal hammaddelere bağlı inşaat sektörü ve hane bütçelerini doğrudan etkiliyor.

Mücadele etmekte zorlanıyoruz

Şirketinin İstanbul’daki bir projesini “öngörülebilir bir döneme” kadar 2022’ye ertelediğini belirten Babacan Holding Başkanı İbrahim Babacan, “Maliyetin artması ile mücadele etmekte zorlanıyoruz” diyor. Holding ayrıca 6 ay önce başlayan bin lojmanlık bir inşaatın da belirsizliğin sürmesi durumunda yavaşlatılabileceğini ifade ederek bu projenin maliyetinin sadece 6 ayda yaklaşık 1 milyar liradan (72 milyon dolar) 1,6 milyar liraya yükseldiğini sözlerine ekliyor.

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İnşaat demirinin fiyatı yüzde 70 arttı

İstanbul Müteahhitler Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım, “İnşaat sektörü üç ana zorlukla karşı karşıya: Maliyet artışları, bozulan bilançolar ve inşaat projelerindeki gecikmeler” dedi. Resmi veriler, inşaat maliyet endeksinin Ekim ayında yüzde 41,93 arttığını gösteriyor ancak Durbakayım, inşaatçılar için maliyetlerdeki gerçek artışın çok daha yüksek olduğunu söyledi. Ellerindeki verilere göre, inşaat demiri ve beton fiyatları Eylülden bu yana sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 44 arttı. Diğer malzemelerin fiyatları ise yine eylülden bu yana yüzde 88 yükseliş kaydetti. Zamların merkez bankasının faiz indirim kararları ile paralellik gösterdiği dikkat çekti. Ancak yetkililer, inşaat sektörünün bu çeyrekte kur oynaklığı nedeniyle hâlâ küçülmesinin beklendiğini ve Ocak ayına kadar ücretlerde beklenen yüzde 35’lik artışla daha fazla baskıyla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.