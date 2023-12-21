'İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz'

DİSK ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu belirlenecek olan 2024 yılı asgari ücretine ilişkin insanca yaşayacak bir ücret istediklerini söyledi.

Mehmet Kara - ANKARA

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2024 yılı asgari ücretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çerkezoğlu, “Asgari ücret belirlenecek. Aralık ayının en önemli gündem maddesi asgari ücret. Mutlaka sizlerde televizyonlardan izliyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar konuşulmaz çünkü asgari ücret sembolik bir ücrettir dünyada. Yani asgari ücretin çalışanları yüzde 2’yi geçmez ama Türkiye’de işçilerin yarısından çoğu asgari ücretle çalışıyor. Özel sektörde çalışanların yüzde 70’i asgari ücretle çalışıyor. Böylesi bir dönemde bir masanın etrafına 15 kişi oturuyor, milyonların hakkında karar veriyor. Bu böyle olmaz ve biz o masada olmamamıza rağmen DİSK olarak insanca yaşayacak bir asgari ücret için mücadeleyi büyütüyoruz. Biliyorsunuz DİSK olarak bu yıl ilk kez DİSK olarak bir rakam söylemiyoruz çünkü o kadar yüksek enflasyon dönemi yaşıyoruz ki bizim enflasyon olarak açıklanan aralık ayındaki rakam, zamlı alacağımız rakam şubat ayında enflasyon uçup gidecek. Biz artık asgari ücrette rakam peşinde koşmak istemiyoruz. İnsanca yaşayacak bir asgari ücret istiyoruz” dedi.

Zamların altında eziliyorlar

Birleşik Kamu- İş Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkemizde işçilerin çok büyük bölümünün asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığını belirtilerek, en düşük kamu işçisi ücreti 1 Ocak 2024’ten itibaren 33 bin 266 liraya çıkıyor. Asgari ücretin de kamu işçilerinin 2024 yılında alacağı en düşük ücret seviyesine çıkarılarak 33 bin 266 lira olarak belirlenmesi gerekiyor” denildi. Asgari ücret bırakın geçinmeyi, açlık sınırının bile oldukça altında kaldığı belirtin açıklamada, “Bugünkü haliyle asgari ücret açlık ücreti haline gelmiştir. Asgari ücret ile asgari yaşam koşulları arasında sıkışıp kalan milyonlarca emekçi, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için borç batağına sürüklenmiştir. Ülkemizde ekonomik kriz derinleşmekte milyonlarca emekçi enflasyon altında ezilmektedir. Ülkedeki tüm çalışanlar yapılan zamların altında inim inim inlemektedir. Tüm emekçilerin kemer sıkma politikasına kurban gittiği ekonomik krizde, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan yurttaşlar; gıdasındaki, suyundaki, elektriğindeki ve doğalgazındaki vergilerin ve zamların altında ezilmektedir” değerlendirmesinde bulunuldu.