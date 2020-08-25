‘İnsanlar açlıkla savaşıyor, iflâslar artacak’

VAN ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANI MEHMET EMİN TUĞRUL, “EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE YARALARIMIZ DAHA SICAK, AMA YILBAŞINA YAKIN İFLÂSLAR ARTACAKTIR” DEDİ.

Van’da şehir içi taşımacılık yapan dolmuş hattı sahipleri ve şoförler, pandemi sürecinin kendilerini iflâsa sürüklediğini dile getirdi. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre yaklaşık 5 bin üyeleri olduğunu belirten Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, günde milyonlarca insanı taşıdıklarını ve şoförlerin hastalık riski altında olduğunu belirtti. Yılbaşına kadar birçok şoför esnafının iş bırakacağını öngördüklerini belirten Tuğrul, devletin bu konuda biran önce esnafa ciddî destek vermesini istedi. Ertelenen kredi ödemelerinin faizli ertelendiğini hatırlatan Tuğrul, şunları söyledi:

8 aydır kontak açamadık

“Fenni muayeneler ertelendi ama fark alınıyor. Sigorta ve BAĞ-KUR konusunda hiçbir yapılandırma yapılmadı. Öğrenci servis araçlarının belediye tarafından alınan bir yıllık 750 TL güzergah ücretinin alınmaması talebi vardı, ama maalesef bu erteleme de faizle yapılıyor. Şuan bile ödeyemediğimiz bir parayı faiziyle nasıl ödeyeceğiz? Şu an 8 aydır öğrenci servisleri kontak açmadı ve bu insanlar açlıkla savaşıyor. Bu insanların hiçbir gelirleri olmadığı gibi BAĞ-KUR’larını yatırıyorlar. Geçen her dakikanın ve günün parası bizden alınıyor. Esnaf şuanda bir kenara atılmış durumda. Bu sorunlar krediyle çözülecek sorunlar değil ve günün sonunda esnafın tümü icralık olacak. Devletin çalışmayan esnafı tespiti edip geri dönüşümsüz kredi vermesi gerekiyor. En azında hayatını idame edebilecek kadar bile olsa hibe bir para vermesi gerekiyor. Ekonomik kriz nedeniyle yaralarımız daha sıcak ama yılbaşına yakın iflâslar artacaktır.”