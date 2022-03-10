İnsanlar artık tane ile alıyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e Bor Pazarında dert yanan pazarcı esnafı artan akaryakıt fiyatları sebebiyle ürünlerin nakliye ücretinin, ürün fiyatından daha pahalıya geldiğini belirtti.

Gürer, bu durumun etikete yansıması sebebiyle satışların düştüğünü belirten esnafın, “İnsanlar artık kilolarca değil, tane ile alış veriş yapıyor” diyor. Bor Pazarında, esnaf satış yapamamaktan, pazara gelen az sayıda vatandaş ise pahalılıktan dert yandığını söyleyen Gürer, vatandaşın artık kilolarla değil tane ile ürün aldığını belirten bir pazarcı esnafının, “Bir tane patlıcan alan” var derken, başka bir pazarcı esnafı ise çocuğunun kumbarasını açıp pazara gelen ve bozuk paralarla ancak 2 kilogram portakal alabilen bir annenin yaşadığı mahcubiyet karşısında gözlerinin dolduğunu söyledi. Ankara - Fatih Karagöz

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