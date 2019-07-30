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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Irak krizi iflâs ettiriyor

30 Temmuz 2019, Salı 17:01
Türkiye, önemli ticarÎ partnerlerinden biri olan Irak ile ‘ihracat’ krizi yaşıyor. Irak’ın bazı gıda ürünlerinde uygulamaya koyduğu ithalat yasağı, pek çok Türk şirketini iflÂsın eşiğine getirdi.

Türkiye, Almanya’dan sonraki en önemli ticarî partnerlerinden biri olan Irak ile ‘ihracat’ krizi yaşıyor. Irak’ın bazı gıda ürünlerinde uygulamaya koyduğu ithalat yasağı, pek çok Türk şirketini iflâsın eşiğine getirdi. Türkiye, Mayıs ayı başından beri Irak ile ticarette ciddî bir kriz yaşıyor. Irak merkezi hükümetinin aldığı karar ile pek çok sektörde ithalat kısıtlamaları getirilmesi Türk şirketlerini vurdu. En önemli kayıp yumurta sektöründe oldu. Irak’ın alımları durdurması ile sektörde iflâslar baş gösterdi. Çünkü Türkiye’de yılda 22 milyar adet üretilen yumurtada toplam ihracatın yüzde 70’i Irak’a yapılıyordu. Son 1 ayda Irak’a satışların durması dolayısıyla 1 milyon tavuğun itlâf edildiği belirtiliyor. Sektör temsilcileri geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya gelerek yardım istedi. Ancak henüz hükümetler arasında somut bir adım atılmış değil. Irak’ın geçtiğimiz günlerde yumurtadan sonra makarna, tuz ve şehriye gibi gıda ürünlerine de ithalat yasağı getirmesi Irak ile ticaret krizinin büyüyeceğini gösteriyor. 

Toplam ihracatın % 70’i durdu

Türkiye’de yumurta sektörü 22 milyar adet üretimi ile dünyada dokuzuncu sırada yer alıyor. Yaklaşık 7 milyar TL ciroya sahip sektör, 150 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam sağlıyor. 2018 itibariyle sektörde bine yakın ticarî işletme ve 128 milyon adet tavuk varlığı bulunuyor. Sektörün yıllık ihracatı ise 430 milyon doları aşıyor. Türkiye son yıllarda yapılan yatırımlarla, yumurta ihracatında Hollanda ve ABD‘den sonra üçüncü sıraya yükseldi. 2018 yılı rakamlarına göre yıllık üretimin yüzde 30’u ihraç ediliyor. Toplam ihracatın yüzde 70’i ise Irak’a yapılıyordu. Yıllık 300 milyon doları aşan Irak’a yumurta ihracatı kapsamında, her hafta 250 TIR, Habur Sınır Kapısı’ndan Irak’a giriş yapıyordu.

“Şirketler iflÂsın eşiğinde”

Ancak kısa vadede, Türk üreticilerin yeni bir pazar bulması hiç de kolay değil. Türkiye’nin toplam yumurta üretiminin yüzde 5’ini gerçekleştiren Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Faruk Kula, Irak’a kapıların kapanmasından sonra haftalık 10 TIR’lık ihracatlarının durduğunu söylüyor. Yumurtanın azamî 28 gün içinde tüketilmesinin zorunlu olması dolayısıyla Irak pazarının yerinin doldurulmasının güç olduğunu kaydeden Kula, “Irak pazarının kapanması sektörde iflâsları getirecek. Tedbir alınmaması halinde üretim miktarı hızla düşecek ve iç piyasada yumurta fiyatları öngörülemez biçimde artacak” diyor. Yumurta ihracatının yüzde 25’ini gerçekleştiren Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu ise Irak’a ihracat yapılmaması dolayısıyla elde kalan yumurtaların maliyetinin yüzde 50 azı fiyatına iç piyasaya satıldığını vurguluyor. Bu durumun pek çok firmayı batma noktasına getirdiğini ifade eden Saraçoğlu’na göre şu anda var olan ciddî anlamdaki finans sıkıntısı ve özellikle faizlerin yüksek olması, üretimde büyük sıkıntılar doğurabilir.

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