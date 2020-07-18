"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

İran'da dolar rekor kırdı

18 Temmuz 2020, Cumartesi 23:13
İran'da son aylarda yükselişi durdurulamayan dolar kuru, 25 bin tümeni aşarak tarihi rekorunu kırdı.

İran'da serbest döviz piyasasını takip eden "bonbast.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 25 bin 500 tümene kadar çıktı.

Avronun 29 bin 145 tümene kadar yükseldiği ülkede, 1 Türk lirası ise 3 bin 715 tümenden işlem görüyor.

İran'da 1 ABD doları, ocak ayında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 91 değer kaybetti. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki 27 aylık süreçte ise tümenin dolara karşı değer kaybı yüzde 280'i aştı.

İran'da 1 ABD dolarının Nisan 2018'de 4 bin tümenden 6 bin 100 tümen seviyelerine çıkması Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini harekete geçirmişti. İran Merkez Bankası, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de doları 4 bin 200 tümen olarak sabitlemiş ve ülkede devlet kuru ve serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı. Ülkedeki ithalatçılara devlet kurundan döviz tahsisi yapılmıştı.

ABD yönetiminin Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinin ardından, 26 Eylül 2018'de 19 bin tümene çıkarak tarihi seviyesini gören dolar, daha sonraki süreçte 10 bin 300 tümene kadar inmişti. İran'da dolar kuru, geçen ay tekrar yükselmeye başlamış ve 28 Haziran'da ilk kez 20 bin tümeni aşmıştı.

İran'da hükümetin 4 bin 200 tümen olarak sabitlediği dolar kurunun, serbest piyasada 25 bin tümenin üstüne çıkması ABD'nin tek taraflı yaptırımlarıyla zor günler geçiren ülkedeki ekonomik krizi ağırlaştırıyor.

AA

Okunma Sayısı: 855
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    'Salgın yönetimi kontrolden çıktı'

    Gelecek kaygısı stresi arttırıyor

    Nasıl çözeceğiz bu sorunu?

    2. yargı paketi teklifi bu hafta görüşülecek

    İş ilânları ve istihdam yarı yarıya düştü

    Gazeteler okurlarının yarısını kaybetti

    6 ayda 500 milyarı kartla ödedik

    Narkotim ekibine saldırıya ilişkin 4 şüphelinin tamamı tutuklandı

    Mısır, Libya'ya asker gönderecek

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 can kaybı daha

    İngiltere'den umutlandıran 'aşı' gelişmesi

    ABD'de Çeçen lider Kadirov kara listeye alındı

    Hakkari'de 2 askerimiz şehit oldu

    New York 4. faz 'kısıtlı normalleşmeye' geçti

    Rus ordusundan Karadeniz’de S-400’lü tatbikat

    Çin'den İngiltere'ye 'Huawei' tepkisi

    İngiliz hükümetinden 90 milyon aşı siparişi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim kararını iktidara bırakmayın
    Cevher İLHAN

    “Darbe teşebbüsü’ bile bile neden önlenmedi?”
    Genel

    Cami Ayasofya’ya Hıristiyan desteği
    Osman ZENGİN

    Başı örtülü tesettürsüzler
    Ahmet BATTAL

    Buna deymiş, buna deymemiş!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Padişah’a bombalı sûikast
    Faruk ÇAKIR

    Son yıllarda neler değişti?
    Süleyman KÖSMENE

    Ayasofya; Barış ve rahmete davet
    Genel

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.