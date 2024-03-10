İş arayanların yüzde 22’si genç

Kayıtlı işsiz sayısı azalmasına rağmen kurumda iş için bekleme süreleri uzuyor. İŞKUR’a kayıtlı uzun süreli işsiz sayısı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 11’in üzerinde artarak 642 bini buldu.

Bir yıldan uzun süredir iş için bekleyen her 100 kişiden 22’si ise 25-29 yaş grubundakiler oldu. Yaş aralığı genişletildiğinde ise uzun süreli işsizlerin yüzde 36’sını 25-34 yaş grubundaki gençler oluşturdu. BirGün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre, sefalet ücreti olarak nitelendirilen emekli aylıkları ile geçinemeyen emekliler çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Bu da emeklilik çağına gelmiş yurttaşların İŞKUR sırasına girmesine neden oldu. Kuruma kayıtlı 60 yaş ve üzeri işsizlerin sayısı 28 bine ulaşırken bu yaş grubundaki 6 bin 500 kişi bir yıldan uzun süredir İŞKUR kapısında. Geçen yılın aynı döneminde İŞKUR’a kayıtlı 60 yaş ve üzeri işsizlerin sayısı 21 bin 968’di. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının zorlaştırılması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu ise işsizlik ödeneğinden faydalanamıyor. Haber Merkezi

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