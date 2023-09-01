İş bekleyenler arttı

İş arayanların bekleme süresi son dönemde artış eğilimine girdi. Özellikle 1 yıl ve daha uzun süre iş bekleyenlerin oranında artış görüldü. Kamu verilerine göre, iş bulma amacıyla kurumlara başvuran kişilerin önemli bir kısmı 3-12 ay arasında işsiz olarak bekliyor.

Genel olarak iş arayanlar içinde bu gruptaki kişilerin oranı yüzde 49,32 oldu. Yaş gruplarına bakıldığında ise yaş ilerledikçe bekleme süresinin arttığı görüldü. 30-39 yaş grubundaki kişiler 1 yıl ve üzeri sürede iş bekleyenler arasındaki ağırlığı en yüksek grup olarak dikkat çekti. Tüm yıllara bakıldığında işsizlerin yüzde 60’lar seviyesinde 3-12 ay arasında beklediği kayda geçti. Ekonomim’in haberine göre İŞKUR’da 1 yıldan uzun süreli işsizler yüzde 26’ya dayandı. İş arayanların beklediği süre, ekonominin istihdam üretme kapasitesi ve kalıcı işsizlik yönünden de sosyal olarak etkisi nedeniyle önem taşıyor. Haber Merkezi

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