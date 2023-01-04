İş bırakacaklar

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, memur ve emekliye yüzde 30 zam kararına tepki gösterdi.

Balık, “Bu karardan bir an önce dönülmesini istiyoruz. Tüm konfederasyonlar olarak buradan ilan etmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte ayın 10’undan sonra, Memur-Sen ve Kamu-Sen dışında kalan konfederasyonlarla bir araya gelerek iş bırakacağız. Bu ilk tepkimiz olacak. Bundan sonra hükümet bu konuya bir çözüm getirmezse bu eylemlerimiz devam edecek. Artık ayakta kalacak halimiz kalmamıştır. Yoksulluk sınırı 26 bin lirayı açlık sınırı 9 bin lirayı geçmişken kamu çalışanlarının açlık sınırına yakın maaşlara mahküm edilmesini doğru bulmuyoruz” tepkisini gösterdi.

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