İş dünyası yeniden kapanma istemiyor

Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması sonrası vaka artışları sürerken, aşı tartışmaları gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

Yeni varyantlar ile birlikte Eylül ayında 4. Dalga ihtimalinin sebep olacağı yeniden kapanma riski bütün toplumu olduğu gibi, toparlanma çabasındaki iş dünyasını da tedirgin ediyor. İstanbul merkezli uluslar arası marka, pazar ve kamuoyu araştırma şirketi AGS GLOBAL’ın araştırmasına göre, iş dünyası temsilcilerinin % 57,3’ü muhtemel bir 4. Dalganın yeniden kapanma uygulamasına sebep olmamasını isterken, % 23,4’lük bir kesim ise artan vak’a sayılarının meydana getirdiği endişenin kapanma ile aşılacağını düşünüyor. Kapanmayı bir çözüm olarak görenlerin % 36,7’si tam kapanmaya işaret ederken, % 30’u kısmî kapanma (şehirler arası seyahat, saat yasakları vb.), % 16,7’si ise düğün, konser vb. organizasyonların kısıtlandığı bir kapanma yöntemini çözüm olarak görüyor. İstanbul - Yeni Asya

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